«Спарта» — «Монако»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов начнётся в 20:00

Сегодня, 3 августа, состоится матч «Спарта» — «Монако». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Дженерали Арена» в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обсужит встречу английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Дэвид Кут.



Для «Монако» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. В свою очередь «Спарта» начала путь в турнире со 2-го раунда, где в двухматчевом противостоянии одолела венский «Рапид». В гостях пражская команда уступила (1:2), а дома победила (2:0).



Ответный матч между «Монако» и «Спартой» пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако 10 августа.

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