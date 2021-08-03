«Локомотив» предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна € 5 млн

Стали известны подробности потенциального перехода полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна в «Локомотив».
Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, железнодорожники увеличили совокупное предложение по 22-летнему футболисту до € 5 млн. Клуб намерен завершить переговоры с армейцами уже сегодня, 3 августа. Сделка может быть оформлена до вечера 4 августа. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Сам Тикнизян в случае перехода в «Локомотив» получит улучшенный контракт. По условиям действующего соглашения с ЦСКА, подписанного в июне этого года, Наир получает 2,5 млн рублей в месяц. Железнодорожники готовы платить ему больше.
Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 3 августа 2021
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:20
-
00:16
- 2 августа 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:10
-
23:00