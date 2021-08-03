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«Локомотив» предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна € 5 млн

«Локомотив» предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна € 5 млн
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Стали известны подробности потенциального перехода полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна в «Локомотив».

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, железнодорожники увеличили совокупное предложение по 22-летнему футболисту до € 5 млн. Клуб намерен завершить переговоры с армейцами уже сегодня, 3 августа. Сделка может быть оформлена до вечера 4 августа. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Сам Тикнизян в случае перехода в «Локомотив» получит улучшенный контракт. По условиям действующего соглашения с ЦСКА, подписанного в июне этого года, Наир получает 2,5 млн рублей в месяц. Железнодорожники готовы платить ему больше.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).

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Источник: Рангник хочет купить в «Локомотив» Пиняева, Тикнизяна и Захаряна
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