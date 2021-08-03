«Тоттенхэм» определился с ценником Гарри Кейна

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» приняло решение по поводу дальнейшей судьбы нападающего команды Гарри Кейна. Так, «шпоры» готовы продать своего лидера за € 175 млн любому клубу не из Англии, информирует The Athletic.

Главным претендентом на подписание Кейна считался «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» не намерен продавать Гарри прямому конкуренту по АПЛ.

Сам Кейн, как сообщалось ранее, настаивает на джентльменском соглашении с руководством «Тоттенхэма». Год назад президент клуба пообещал отпустить его этим летом. Гарри намерен перейти в «Манчестер Сити» и настаивает на этом решении.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.