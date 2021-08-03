Крыховяк: решение о трансфере в «Краснодар» было принято за моей спиной

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», заявил, что решение о трансфере было принято за его спиной.

«Я представлял «Локомотив» три потрясающих года. Большие матчи, Лига чемпионов и самое главное — три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и с русским гостеприимством. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол и мне нужно двигаться вперёд.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами в хорошие и плохие времена. Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжёлые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником», — написал Крыховяк в своём «инстаграме».

Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши. До переезда в Россию Крыховяк успел поиграть за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других клубов.