Бывший советник Федуна заявил, что предлагал «Спартаку» купить Тикнизяна у ЦСКА

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что давал клубу рекомендации по полузащитнику ЦСКА Наиру Тикнизяну, который в скором времени может перейти в «Локомотив».
«Я говорил руководству «Спартака» о Тикнизяне, предлагал купить его у ЦСКА. Или хотя бы рассмотреть такую возможность. Мне кажется, что Наир — отличный игрок. У него прекрасные умения, к тому же он может сыграть на двух разных позициях на левом фланге. Не знаю, почему «Спартак» не решился подписать его. Теперь Тикнизян переходит в «Локомотив» за большие деньги», — приводит слова Камоцци Eurostavka.
Ранее стало известно, что «Локомотив» предложил ЦСКА за Тикнизяна € 5 млн. Железнодорожники намерены завершить переговоры с армейцами уже сегодня, 3 августа. Сделка может быть оформлена до вечера 4 августа.
Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).
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