Гарри Кейн вновь пропустил тренировку «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн продолжает забастовку против действий клуба, мешающего его переходу в «Манчестер Сити».



Как сообщает Football.London, 28-летний футболист по-прежнему не прибыл в расположение «шпор». Сегодня, 3 августа, Гарри вновь пропустил тренировку.



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск занятия и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниэл Леви. Сам игрок настаивает на джентльменском соглашении с управленцем. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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