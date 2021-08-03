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Денис Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с игроками «Рубина»

Денис Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с игроками «Рубина»
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к казанскому клубу.

«Стороны находятся в продвинутых переговорах. Игрок уже попрощался с партнёрами и сказал, что почти наверняка перейдёт в московский клуб», — сказал источник «Чемпионату».

Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

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