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Кейн не намерен возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер

Кейн не намерен возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн по-прежнему отсутствует в расположении команды на предсезонном сборе.

Как сообщает The Athletic, 28-летний футболист не планирует возвращаться к тренировкам со «шпорами», пока клуб не даст гарантии, что его желание уйти воплотится в жизнь. Гарри намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск занятия и будет увеличивать сумму, если тот продолжит в том же духе. Также с Гарри проведёт беседу президент «шпор» Дэниэл Леви. Сам игрок настаивает на джентльменском соглашении с управленцем. Год назад глава клуба пообещал отпустить его этим летом.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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