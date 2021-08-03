Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады-2020
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В полуфинале олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных встретились Мексика и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония).
В основное и дополнительное время ни одной из команд не удалось забить. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались бразильцы. Свои удары реализовали Дани Алвес, Габриэл Мартинелли, Бруно Гимарайнс и Рейниер. У мексиканцев же не смогли поразить ворота Эдуардо Агирре и Хоан Васкес, а забил только Карлос Родригес. Таким образом, Бразилия выиграла по пенальти — 4:1.
Второй финалист олимпийского футбольного турнира определится в матче сборных Японии и Испании, который состоится сегодня, 3 августа, в Сайтаме на одноимённом стадионе. Начало — в 14:00 мск.
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