Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады-2020

В полуфинале олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных встретились Мексика и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония).



В основное и дополнительное время ни одной из команд не удалось забить. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались бразильцы. Свои удары реализовали Дани Алвес, Габриэл Мартинелли, Бруно Гимарайнс и Рейниер. У мексиканцев же не смогли поразить ворота Эдуардо Агирре и Хоан Васкес, а забил только Карлос Родригес. Таким образом, Бразилия выиграла по пенальти — 4:1.



Второй финалист олимпийского футбольного турнира определится в матче сборных Японии и Испании, который состоится сегодня, 3 августа, в Сайтаме на одноимённом стадионе. Начало — в 14:00 мск.