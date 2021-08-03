Ибрагимович близок к возвращению после травмы, из-за которой пропустил Евро-2020

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к возвращению в общую группу россонери после травмы, из-за которой пропустил Евро-2020, информирует La Gazzetta dello Sport.
39-летний шведский форвард возобновит тренировки с командой в начале следующей недели. Сейчас он продолжает индивидуальную работу в тренажёрном зале и бассейне.
Напомним, Ибрагимович получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0). Позже стало известно, что форвард больше не выйдет на поле в сезоне-2020/2021, а в середине мая главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что Златан пропустит Евро-2020. В минувшем сезоне 39-летний игрок принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
- 3 августа 2021
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