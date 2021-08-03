Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщицы «Уфы» попросили Владимира Путина помочь с финансированием клуба

Болельщицы «Уфы» попросили Владимира Путина помочь с финансированием клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Представительницы женского фанатского сектора «Уфы» выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне проблем с финансированием клуба.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам представительницы женского сектора футбольного клуба «Уфа» — единственного в России женского фанатского сектора. Мы знаем, сколько внимания вы уделяете развитию спорта в нашей стране, и очень благодарны вам за это! Поэтому надеемся, что вы не оставите наш вопрос без внимания.

В последнее время наш любимый футбольный клуб испытывает финансовые трудности, в то же время в нашей республике есть много богатых производственных предприятий, которые могли бы оказать помощь и стать спонсорами нашей любимой команды. Пожалуйста, помогите сохранить наш любимый клуб. Вам будут благодарны полторы тысячи воспитанников нашей школы и их родители, тысячи болельщиков, которые ходят на стадион, десятки тысяч подписчиков наших пабликов, а также полумиллионная армия телезрителей, которые смотрят матчи нашей любимой команды. Мы уверены, что именно вы сможете нам помочь», — говорится в обращении болельщиц, опубликованном на их странице во «ВКонтакте».

Видео обращения:

Новость по теме
Ангольский игрок «Уфы» Касинтура: в России не все в курсе, что у кого-то кожа темнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021