Болельщицы «Уфы» попросили Владимира Путина помочь с финансированием клуба

Представительницы женского фанатского сектора «Уфы» выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне проблем с финансированием клуба.



«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам представительницы женского сектора футбольного клуба «Уфа» — единственного в России женского фанатского сектора. Мы знаем, сколько внимания вы уделяете развитию спорта в нашей стране, и очень благодарны вам за это! Поэтому надеемся, что вы не оставите наш вопрос без внимания.



В последнее время наш любимый футбольный клуб испытывает финансовые трудности, в то же время в нашей республике есть много богатых производственных предприятий, которые могли бы оказать помощь и стать спонсорами нашей любимой команды. Пожалуйста, помогите сохранить наш любимый клуб. Вам будут благодарны полторы тысячи воспитанников нашей школы и их родители, тысячи болельщиков, которые ходят на стадион, десятки тысяч подписчиков наших пабликов, а также полумиллионная армия телезрителей, которые смотрят матчи нашей любимой команды. Мы уверены, что именно вы сможете нам помочь», — говорится в обращении болельщиц, опубликованном на их странице во «ВКонтакте».

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