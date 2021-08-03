Болельщицы «Уфы» попросили Владимира Путина помочь с финансированием клуба

Представительницы женского фанатского сектора «Уфы» выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне проблем с финансированием клуба.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам представительницы женского сектора футбольного клуба «Уфа» — единственного в России женского фанатского сектора. Мы знаем, сколько внимания вы уделяете развитию спорта в нашей стране, и очень благодарны вам за это! Поэтому надеемся, что вы не оставите наш вопрос без внимания.
В последнее время наш любимый футбольный клуб испытывает финансовые трудности, в то же время в нашей республике есть много богатых производственных предприятий, которые могли бы оказать помощь и стать спонсорами нашей любимой команды. Пожалуйста, помогите сохранить наш любимый клуб. Вам будут благодарны полторы тысячи воспитанников нашей школы и их родители, тысячи болельщиков, которые ходят на стадион, десятки тысяч подписчиков наших пабликов, а также полумиллионная армия телезрителей, которые смотрят матчи нашей любимой команды. Мы уверены, что именно вы сможете нам помочь», — говорится в обращении болельщиц, опубликованном на их странице во «ВКонтакте».
- 3 августа 2021
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
12:58
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40