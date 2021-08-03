«Челси» предложил за Лукаку € 100 млн и Маркоса Алонсо. «Интер» вновь отказал
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«Челси» предпринял очередную попытку вернуть нападающего Ромелу Лукаку из миланского «Интера».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», лондонский клуб предложил нерадзурри € 100 млн и защитника Маркоса Алонсо, однако вновь получил отказ. «Интер» намерен сохранить Ромелу. При этом миланцы ожидают, что «Челси» в скором времени вернётся с новым предложением.
Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продать Лукаку в «Челси» за € 130 млн.
Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.
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