«Генк» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов начнётся в 21:00

Сегодня, 3 августа, состоится матч «Генк» — «Шахтёр». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Луминус Арена» в Генке (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Ангелос Эвангелу.



И для «Генка», и для «Шахтёра» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.



Ответный матч между «Шахтёром» и «Генком» пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве 10 августа.