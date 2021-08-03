«Генк» — «Шахтёр»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов начнётся в 21:00

Сегодня, 3 августа, состоится матч «Генк» — «Шахтёр». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Луминус Арена» в Генке (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Ангелос Эвангелу.
И для «Генка», и для «Шахтёра» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.
Ответный матч между «Шахтёром» и «Генком» пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве 10 августа.
- 3 августа 2021
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