Златан Ибрагимович хотел этим летом вернуться в «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович мог оказаться во Франции в преддверии предстоящего сезона.
Как сообщает Le Parisien, 39-летний футболист хотел вернуться в «Пари Сен-Жермен». Весной Златан через своего агента Мино Райолу узнавал, насколько такой переход возможен. Однако в парижском клубе решили, что не нуждаются в услугах игрока. После этого швед продлил контракт с «Миланом» до 2022 года.
Ибрагимович защищал цвета «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе команды он четыре раза стал чемпионом Франции, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны, а также выиграл три Кубка лиги. За «Милан» Златан выступал до переезда в Париж, а в прошлом году вернулся в стан россонери.
В прошлом сезоне Ибрагимович провёл 19 матчей в итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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- 3 августа 2021
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