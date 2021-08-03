Руй Витория: «Бенфика» — самая сильная команда, которую «Спартак» мог получить
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем противостоянии с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов, будет сложный матч. «Бенфика» — сильный соперник, это самая сильная команда, которую мы могли получить на этой стадии. Но жребий именно таков. Команда полностью готова, ребята полны сил и амбиций. После стартового свистка игра пойдёт своей жизнью, но мы сделаем всё, чтобы подготовиться к ней», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
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