Промес, скорее всего, не сыграет с «Бенфикой». Мозес и Джикия восстанавливаются

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии первого матча с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Промес, скорее всего, не сыграет. Маслов тоже не в строю. Также Мозес и Джикия получили повреждения в прошлом матче («Спартак» одолел на выезде «Крылья Советов» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Надеемся, они будут готовы к завтрашнему дню», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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