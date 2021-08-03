Руй Витория объяснил слова о том, что «Спартаку» нечего терять в матчах с «Бенфикой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал своё высказывание, что команде нечего терять в противостоянии с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Здесь дело в игровом духе команд. Говоря эту фразу, я имел в виду, что мы выйдем полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами. Мы прекрасно понимаем ситуацию — впереди Лига чемпионов, это возможность показать себя в Европе, так что требования самые высокие. Играть там — мечта всех ребят и тренеров. С другой стороны, говоря про это, я имел в виду, что, сравнивая историю клубов, я понимаю их ситуации. И на «Бенфику» давление больше — в прошлом году они не смогли пройти в групповой этап, это очень сильно на них давит. А у нас этого нет, мы начинаем с чистого листа. Не хотел сказать, что «Спартак» — андердог. Да, у соперника сильные игроки, но мы дадим бой. «Спартак» уверен в своих силах. Вы видели, сколько голевых моментов мы создали в последних матчах. Будем играть в свой футбол, не станем ставить «автобусы», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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