Испания в дополнительное время одолела Японию и вышла в финал футбольного турнира ОИ-2020
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Во втором полуфинальном матче футбольного турнира Олимпиады-2020 среди мужских команд встретились сборные Японии и Испании. Матч прошёл в Сайтаме (Япония) на одноимённом стадионе и завершился со счётом 0:1.
В основное время команды не сумели выявить победителя и даже забить. Судьба противостояния решилась в дополнительное время. На 115-й минуте нападающий испанской сборной Марко Асенсио забил единственный мяч после передачи полузащитника Микеля Оярсабаля.
Таким образом, сборная Испании вышла в финал олимпийского футбольного турнира, где сыграет с Бразилией, которая в своём полуфинальном матче одолела Мексику в серии пенальти. Решающая игра состоится 7 августа.
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