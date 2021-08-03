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Испания в дополнительное время одолела Японию и вышла в финал футбольного турнира ОИ-2020

Испания в дополнительное время одолела Японию и вышла в финал футбольного турнира ОИ-2020
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Во втором полуфинальном матче футбольного турнира Олимпиады-2020 среди мужских команд встретились сборные Японии и Испании. Матч прошёл в Сайтаме (Япония) на одноимённом стадионе и завершился со счётом 0:1.

В основное время команды не сумели выявить победителя и даже забить. Судьба противостояния решилась в дополнительное время. На 115-й минуте нападающий испанской сборной Марко Асенсио забил единственный мяч после передачи полузащитника Микеля Оярсабаля.

Таким образом, сборная Испании вышла в финал олимпийского футбольного турнира, где сыграет с Бразилией, которая в своём полуфинальном матче одолела Мексику в серии пенальти. Решающая игра состоится 7 августа.

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Олимпийские игры (м). 1/2 финала
03 августа 2021, вторник. 14:00 МСК
Япония U23
Окончен
0 : 1
ДВ
Испания U23
0:1 Асенсио – 115'
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