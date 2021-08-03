Соболев: я буду играть одинаково и против «Бенфики», и против «Нижнего Новгорода»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Мы даже не думаем, что российские клубы часто не проходят в группу еврокубков. Если говорить обо мне, то я сказал – хочу играть в ЛЧ. Через три дня после «Бенфики» у нас игра с «Нижним», и что завтра, что против них я буду играть одинаково и выкладываться на 100 процентов. Настрой на эти игры одинаковый, буду делать то, что умею», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
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