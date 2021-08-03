Усман Дембеле в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»
Поделиться
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле близок к продлению контракта с клубом, сообщает Sport.es.
Действующее соглашение 24-летнего французского футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а значит в январе Дембеле сможет начать вести переговоры с другими клубами. По информации источника, руководство «Барселоны» намерено продлить сотрудничество с форвардом на один или два сезона. При этом предполагается небольшое снижение зарплаты Дембеле.
Напомним, Дембеле получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, находясь в расположении сборной Франции на чемпионате Европы — 2020. Позже стало известно, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за серьёзную травму футболиста.
Новость по темеФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле
Комментарии
- 3 августа 2021
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:33
-
14:59
-
14:48
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
12:58
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:22
Партнерский контент