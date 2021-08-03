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Усман Дембеле в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

Усман Дембеле в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»
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Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле близок к продлению контракта с клубом, сообщает Sport.es.

Действующее соглашение 24-летнего французского футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а значит в январе Дембеле сможет начать вести переговоры с другими клубами. По информации источника, руководство «Барселоны» намерено продлить сотрудничество с форвардом на один или два сезона. При этом предполагается небольшое снижение зарплаты Дембеле.

Напомним, Дембеле получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги, находясь в расположении сборной Франции на чемпионате Европы — 2020. Позже стало известно, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за серьёзную травму футболиста.

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