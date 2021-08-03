Тренер «Бенфики»: конфликт с Виторией произошёл около шести лет назад. Это уже забыто

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш в преддверии матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком» ответил на вопрос журналистов об отношениях с наставником красно-белых Руем Виторией.



«Я бы не сказал, что у нас не самые лучшие отношения — то, о чём вы говорите, произошло около шести лет назад, это уже забыто. Я уважаю «Спартак» как команду, тренера «Спартака», но буду рассчитывать на победу.

Считаю ли я, что моя карьера успешнее, чем у Витории? Руй был успешным в «Бенфике» — выиграл два чемпионства. Но зависти к нему нет, я желаю ему таких же больших успехов со «Спартаком», которых он добился с «Бенфикой». Буду рад, если он выиграет чемпионат России или что-нибудь в Европе», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Перед началом сезона-2015/2016 в «Бенфике» случился кадровый переворот: Жезуш неожиданно подписал контракт со «Спортингом». «Бенфику» возглавил Витория. На пресс-конференции перед Суперкубком Португалии — 2015 Жезуш поздравил тренера «Бенфики», заявив, что он «ничего не меняет в игре команды» и пользуется его идеями. Руй не ответил Жорже, однако впоследствии всё-таки сделал выпад в его сторону, выразив сомнение в том, что 11 игроков под руководством Жезуша вообще можно назвать командой. В дальнейшем специалисты ещё несколько раз обменивались едкими комментариями, однако постепенно конфликт сошёл на нет.