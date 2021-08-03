Жезуш: да, в «Спартаке» тоже работает португалец. Принципиального преимущества тут нет

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш в преддверии матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком» ответил на вопрос.
«Да, «Бенфика» в прошлом году проиграла ПАОКу, которым руководил португалец, а теперь в «Спартаке» тоже работает португалец. Но принципиального преимущества тут нет. Сейчас трудно утаить игру, легко посмотреть матчи. Если оно и есть, то оно минимально — португальцы знают психологию игроков. Но вряд ли это отразится на игре.
Отставка президента нашего клуба — неожиданность, мы работали вместе, я всегда был готов к разговорам с ним. Но произошедшее не повлияло на процесс подготовки команды к новому сезону.
Мы давно искали такого нападающего, как Яремчук, но завтра он сыграть не сможет — на ЛЧ он не заявлен. Но у нас есть несколько молодых игроков, сделаем ставку на тех, кто готовился с нами к сезону», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
- 3 августа 2021
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