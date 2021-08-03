Пиняев: были ощущения и желания, что в первом матче в РПЛ сыграю именно против «Спартака»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге.
«Ничего особенного в этом нет, и дебют мне не снился. Я понимал, что рано или поздно он случится, оставалось только понять, когда. Правда, были ощущения (и желания), что в первом матче сыграю именно против «Спартака» — ведь свою дебютную игру в профессиональном футболе я провёл со «Спартаком-2».
Конечно, я рад, что мне удалось что-то показать, но хочется приносить пользу команде голами и точными передачами, а не только индивидуальными действиями. Надеюсь, что покажу прогресс не только на тренировках, но и в официальных матчах», — сказал Пиняев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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