Стадион в Калининграде могут закрыть на три месяца из-за матча «Зенита» и «Локомотива»

Роспотребнадзор инициировал возбуждение административного дела в отношении учреждения «Стадион «Калининград» из-за матча за Суперкубок России, сообщает «Новый Калининград».
Ведомство усмотрело в деятельности стадиона нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных для профилактики распространения коронавируса. Руководителям учреждения грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, стадион могут закрыть на срок до 90 суток. Материалы дела направили на рассмотрение в Московский районный суд Калининграда.
На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысяч зрителей. После Суперкубка число допускаемых на стадион «Балтики» сократили до 500 человек.
В матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
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