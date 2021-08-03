«Тоттенхэм» заплатит за защитника «Аталанты» Ромеро € 50+5 млн

«Тоттенхэм Хотспур» близок к покупке защитника «Аталанты» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Итальянский клуб принял трансферное предложение «Тоттенхэма» в размере € 50 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. В следующие двое суток Ромеро должен присоединиться к лондонцам.
Ранее «Аталанта» отклонила предложение «Тоттенхэма» о покупке Ромеро за € 50 млн. Сам футболист готов подписать с «Тоттенхэмом» контракт до 2026 года.
Права на Кристиана Ромеро принадлежат туринскому «Ювентусу». Арендное соглашение с «Аталантой» с правом обязательного выкупа рассчитано до лета 2022 года. В минувшем сезоне Ромеро вошёл в число лучших защитников Серии А.
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