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Ларссон заряжал позитивом, Ещенко обновил имидж. Лучшие фото с тренировки «Спартака»

Ларссон заряжал позитивом, Ещенко обновил имидж. Лучшие фото с тренировки «Спартака»
Андрей Ещенко
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3 августа на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку в рамках подготовки к матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался в преддверии матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Единственный фактор, который даёт нам преимущество – домашний стадион, но зрителей будет немного. «Бенфика» – тяжёлый соперник, сделаем всё, чтобы пройти её», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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