Судьи АПЛ при назначении пенальти будут учитывать намерения игрока атаки

В английской Премьер-Лиги изменят подход к назначению пенальти после того, как в сезоне-2020/2021 были назначены рекордные 125 одиннадцатиметровых, сообщает Sky Sports.



С нового сезона судья АПЛ будет обязан не только установить, произошёл ли явный контакт между футболистами, но и есть ли достаточно оснований для назначения пенальти. Арбитру придётся определить, намеренно ли использовал игрок атаки контакт с соперником, чтобы попытаться заработать фол или пенальти.



«Одного контакта для назначения пенальти теперь будет недостаточно. Сам по себе контакт — это только один элемент, на который рефери должен обращать внимание. Если контакт был чётким, должны быть последствия, так как это фол. Но если есть какие-либо сомнения, защитники вряд ли будут наказаны. Нужно, чтобы это был настоящий фол, а не малейший контакт, который кто-то использовал, чтобы получить пенальти», — сказал глава судейского комитета АПЛ Майк Райли.

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