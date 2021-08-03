Роспотребнадзор направил в суд дело против РПЛ из-за нарушений на Суперкубке

Роспотребнадзор инициировал возбуждение административного дела из-за матча за Суперкубок России не только в отношении учреждения «Стадион «Калининград», но и в отношении Российской Премьер-Лиги, сообщает «Интерфакс».

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд два протокола о нарушениях. Оба административных дела возбуждены по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).



Ранее стало известно, что Роспотребнадзор усмотрел в деятельности стадиона нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных для профилактики распространения коронавируса. Руководителям учреждения грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, стадион могут закрыть на срок до 90 суток. Материалы дела направили на рассмотрение в Московский районный суд Калининграда.

На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысяч зрителей. После Суперкубка число допускаемых на стадион «Балтики» зрителей сократили до 500 человек.



В матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.