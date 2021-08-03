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«Монако» обыграл «Спарту» в матче отбора Лиги чемпионов, Головин отдал голевую передачу

«Монако» обыграл «Спарту» в матче отбора Лиги чемпионов, Головин отдал голевую передачу
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» принимала «Монако». Встреча прошла на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге и завершилась победой монегасков со счётом 2:0.

На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Орельен Чуаэми. Результативную передачу отдал российский хавбек Александр Головин. На 59-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество «Монако» в счёте, забив гол после передачи полузащитника Софьяна Диопа.

В другом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» принимал «Рейнджерс». Встреча, прошедшая на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё, завершилась победой шведской команды со счётом 2:1.

Ответные матчи команд состоятся 10 августа.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Чуаэми – 37'   0:2 Фолланд – 59'
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Риекс – 47'   2:0 Бирманчевич – 49'   2:1 Дэвис – 90+5'
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