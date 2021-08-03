«Монако» обыграл «Спарту» в матче отбора Лиги чемпионов, Головин отдал голевую передачу

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» принимала «Монако». Встреча прошла на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге и завершилась победой монегасков со счётом 2:0.



На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Орельен Чуаэми. Результативную передачу отдал российский хавбек Александр Головин. На 59-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество «Монако» в счёте, забив гол после передачи полузащитника Софьяна Диопа.



В другом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» принимал «Рейнджерс». Встреча, прошедшая на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё, завершилась победой шведской команды со счётом 2:1.



Ответные матчи команд состоятся 10 августа.