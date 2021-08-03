Форвард «Баварии» перешёл в «Андерлехт» на правах аренды

«Андерлехт» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Баварии» Джошуа Зиркзе на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего нидерландского футболиста рассчитано на один сезон.
«После телефонного разговора с Венсаном Компани я сразу почувствовал связь с командой. В «Андерлехте» мне доверяют, и я думаю, что их стиль игры мне подходит. Я готов внести свой вклад в успех команды и хочу помочь клубу в достижении его целей», — отметил Зиркзее.
«Джошуа — молодой нападающий с огромным потенциалом. Мы хотим помогать ему развиваться, вместе достигая результатов. С Джошуа мы повысим качество нашей команды», — сказал спортивный директор «Андерлехта» Питер Вербеке.
Зиркзе выступал за вторую команду «Баварии» с 2019 года. В первой половине текущего года форвард играл за «Парму». С 2021 года Зиркзе вызывается в сборную Нидерландов U21.
- 3 августа 2021
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