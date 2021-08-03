Головин отреагировал на победу «Монако» в матче отбора ЛЧ с пражской «Спартой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (2:0).

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее, «Спарта» — очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ответный матч «Монако» с пражской «Спартой» пройдёт в Монако 10 августа.