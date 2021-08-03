Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили трогательную церемонию прощания

Футболисты «Ростова» приехали в гости к главному тренеру сборной России Валерию Карпину, который недавно покинул свой пост в ростовском клубе.
Игроки встали возле дома специалиста и зажгли файеры. Когда Карпин вышел из дома, футболисты подарили ему торт с его изображением.
«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза. #СпасибоГеоргич», — говорится в описании видео, опубликованном в «Инстаграме» ростовчан.
Валерий Карпин ранее покинул пост главного тренера «Ростова». Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон на встрече Валерия Карпина и президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.
26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
- 3 августа 2021
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