Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ разгромил «Мидтьюлланн» в матче отбора Лиги чемпионов, «Шахтёр» обыграл «Генк»

ПСВ разгромил «Мидтьюлланн» в матче отбора Лиги чемпионов, «Шахтёр» обыграл «Генк»
Комментарии

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ принимал «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Через 10 минут полузащитник Марио Гётце упрочил преимущество эйндховенского клуба. На 32-й минуте форвард ПСВ Коди Гакпо установил итоговый счёт.

В других матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Генк» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2, а «ЧФР Клуж» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1). Ответные встречи команд состоятся 10 августа.

Напомним, «Спартак» в случае победы над «Бенфикой» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Мадуэке – 19'   2:0 Гётце – 29'   3:0 Гакпо – 32'
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
1 : 2
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Онуачу – 39'   1:1 Тете – 63' (пен)   1:2 Патрик – 81'
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Маня – 4'   1:1 Сьерро – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021