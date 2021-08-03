ПСВ разгромил «Мидтьюлланн» в матче отбора Лиги чемпионов, «Шахтёр» обыграл «Генк»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ принимал «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Через 10 минут полузащитник Марио Гётце упрочил преимущество эйндховенского клуба. На 32-й минуте форвард ПСВ Коди Гакпо установил итоговый счёт.



В других матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Генк» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2, а «ЧФР Клуж» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1). Ответные встречи команд состоятся 10 августа.

Напомним, «Спартак» в случае победы над «Бенфикой» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн».