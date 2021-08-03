ПСВ разгромил «Мидтьюлланн» в матче отбора Лиги чемпионов, «Шахтёр» обыграл «Генк»
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ принимал «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Через 10 минут полузащитник Марио Гётце упрочил преимущество эйндховенского клуба. На 32-й минуте форвард ПСВ Коди Гакпо установил итоговый счёт.
В других матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Генк» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2, а «ЧФР Клуж» сыграл вничью с «Янг Бойз» (1:1). Ответные встречи команд состоятся 10 августа.
Напомним, «Спартак» в случае победы над «Бенфикой» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн».
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1:0 Мадуэке – 19' 2:0 Гётце – 29' 3:0 Гакпо – 32'
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
1 : 2
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Онуачу – 39' 1:1 Тете – 63' (пен) 1:2 Патрик – 81'
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