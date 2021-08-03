Малком отреагировал на выход сборной Бразилии в финал Олимпиады-2020

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Малком прокомментировал выход в финал Игр в Токио.

«Слава богу, поздравляю всех! Боремся от начала и до конца, до финала!» — написал Малком в «Инстаграме».

В полуфинале олимпийского футбольного турнира среди мужских сборных встретились Мексика и Бразилия. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершилась со счётом 0:0 (4:1 в с.п.).



В основное и дополнительное время ни одной из команд не удалось забить. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались бразильцы. Свои удары реализовали Дани Алвес, Габриэл Мартинелли, Бруно Гимарайнс и Рейниер. У мексиканцев же не смогли поразить ворота Эдуардо Агирре и Хоан Васкес, а забил только Карлос Родригес. Таким образом, Бразилия выиграла по пенальти — 4:1.