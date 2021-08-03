Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» перед матчем с «Бенфикой» опубликовал видео, в котором игроки ловят орла

«Спартак» перед матчем с «Бенфикой» опубликовал видео, в котором игроки ловят орла
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» в «твиттере» опубликовал видеоанонс матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится завтра, 4 августа.

В видео игроки «Спартака» ловят в клетку орла — символа португальского клуба.

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Встречу «Спартака» и «Бенфики» обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня на командном занятии не присутствовали футболисты Квинси Промес и Павел Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренировались в общей группе.

Новость по теме
Промес и Маслов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем отбора ЛЧ с «Бенфикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021