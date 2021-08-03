«Спартак» перед матчем с «Бенфикой» опубликовал видео, в котором игроки ловят орла

«Спартак» в «твиттере» опубликовал видеоанонс матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится завтра, 4 августа.
В видео игроки «Спартака» ловят в клетку орла — символа португальского клуба.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Встречу «Спартака» и «Бенфики» обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.
«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня на командном занятии не присутствовали футболисты Квинси Промес и Павел Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренировались в общей группе.
- 3 августа 2021
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