Бенедикта Хёведеса назначат менеджером сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии и «Локомотива» Бенедикт Хёведес будет назначен менеджером немецкой национальной команды, сообщает Sport Bild.

Хёведес станет связующим звеном между командой и руководством Немецкого футбольного союза. Бенедикт может пройти обучение, чтобы в дальнейшем заменить нынешнего менеджера Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году.

В июле 2020 года в возрасте 32 лет Хёведес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом игрока стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.



В сборную Германии Хёведес вызывался с 2011 по 2017 год. С национальной командой стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.