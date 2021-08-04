Бенедикта Хёведеса назначат менеджером сборной Германии

Бывший защитник сборной Германии и «Локомотива» Бенедикт Хёведес будет назначен менеджером немецкой национальной команды, сообщает Sport Bild.
Хёведес станет связующим звеном между командой и руководством Немецкого футбольного союза. Бенедикт может пройти обучение, чтобы в дальнейшем заменить нынешнего менеджера Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году.
В июле 2020 года в возрасте 32 лет Хёведес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом игрока стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.
В сборную Германии Хёведес вызывался с 2011 по 2017 год. С национальной командой стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.
- 4 августа 2021
-
00:55
-
00:43
-
00:38
-
00:13
-
00:07
- 3 августа 2021
-
23:37
-
23:25
-
23:09
-
22:59
-
22:39
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:59
-
21:57
-
21:35
-
21:32
-
21:03
-
20:50
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:35
-
18:23