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«Олимпиакос» сыграл вничью с «Лудогорцем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Лудогорцем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Олимпиакос» принимал «Лудогорец». Встреча прошла на стадионе «Герогиос Караискакис» в городе Пирей (Греция) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 50-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лудогорца» Кирилл Десподов. На 87-й минуте форвард «Олимпиакоса» Агибу Камара сравнял счёт.

В другом матче раунда квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала молдавский «Шериф». Встреча, прошедшая на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия), завершилась ничьей со счётом 1:1. Голы в этом матче забили нападающий «Шерифа» Франк Кастаньеда и форвард «Црвены Звезды» Луа Дьони.

Ответные встречи команд пройдут 10 августа.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Десподов – 50'   1:1 Камара – 87'
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 Кастаньеда – 33'   1:1 Дьони – 45+1'
Удаления: Канга – 57' / нет
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