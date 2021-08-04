«Олимпиакос» сыграл вничью с «Лудогорцем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Олимпиакос» принимал «Лудогорец». Встреча прошла на стадионе «Герогиос Караискакис» в городе Пирей (Греция) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 50-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лудогорца» Кирилл Десподов. На 87-й минуте форвард «Олимпиакоса» Агибу Камара сравнял счёт.



В другом матче раунда квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала молдавский «Шериф». Встреча, прошедшая на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия), завершилась ничьей со счётом 1:1. Голы в этом матче забили нападающий «Шерифа» Франк Кастаньеда и форвард «Црвены Звезды» Луа Дьони.



Ответные встречи команд пройдут 10 августа.