Фанаты загребского «Динамо» устроили масштабную драку с ультрас «Легии»

Ультрас загребского «Динамо» атаковали фанатов польской «Легии» на улицах хорватской столицы накануне матча 3-го раунда отбора Лиги чемпионов, сообщает 24sata.
Хорватские фаны напали на поляков в загребском районе Дубрава. Около 80-90 польских фанатов сами пришли в Дубраву и ожидали, пока ультрас из организации Bad Blue Boys вызовут их на бой. На видео заметно, что болельщики вооружены битами и другими подручными средствами. Фанаты также активно использовали пиротехнику.
Напомним, во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА хорватское «Динамо» Загреб переиграло кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Лука Менало после передачи Йосип Мишича. «Динамо», которое выиграло первый матч со счётом 2:0, прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 4 августа, хорватской команде предстоит встретиться с польской «Легией», переигравшей во втором матче 2-го квалификационного раунда эстонскую «Флору» (1:0). В первой встрече варшавская команда обыграла таллинскую со счётом 2:1.
- 4 августа 2021
-
00:55
-
00:43
-
00:38
-
00:13
-
00:07
- 3 августа 2021
-
23:37
-
23:25
-
23:09
-
22:59
-
22:39
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:59
-
21:57
-
21:35
-
21:32
-
21:03
-
20:50
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:35
-
18:23