Фанаты загребского «Динамо» устроили масштабную драку с ультрас «Легии»

Ультрас загребского «Динамо» атаковали фанатов польской «Легии» на улицах хорватской столицы накануне матча 3-го раунда отбора Лиги чемпионов, сообщает 24sata.

Хорватские фаны напали на поляков в загребском районе Дубрава. Около 80-90 польских фанатов сами пришли в Дубраву и ожидали, пока ультрас из организации Bad Blue Boys вызовут их на бой. На видео заметно, что болельщики вооружены битами и другими подручными средствами. Фанаты также активно использовали пиротехнику.

Напомним, во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА хорватское «Динамо» Загреб переиграло кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Лука Менало после передачи Йосип Мишича. «Динамо», которое выиграло первый матч со счётом 2:0, прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня, 4 августа, хорватской команде предстоит встретиться с польской «Легией», переигравшей во втором матче 2-го квалификационного раунда эстонскую «Флору» (1:0). В первой встрече варшавская команда обыграла таллинскую со счётом 2:1.