Украинский вратарь перешёл в «Вальядолид»

Украинский вратарь Ярослав Мейхер стал игроком «Вальядолида», сообщается на официальном сайте испанского клуба.



Соглашение 21-летнего футболиста с «Вальядолидом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Мейхер будет выступать за вторую команду клуба, которой руководит Жулио Баптиста.



Голкипер является воспитанником академии «Эспаньола». Последним клубом Мейхера был «Логроньес», за который вратарь сыграл в 4 матчах. Мейхер также вызывался в молодёжную сборную Украины U18.



Напомним, «Вальядолид» в 38 матчах набрал 31 очко, занял 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021 и вылетел в Сегунду. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).

