Рапино – о поражении от Канады в полуфинале ОИ: это отстой, простой ужасно!

Нападающая сборной США Меган Рапино прокомментировала поражение от Канады (0:1) в полуфинале на Олимпиаде в Токио. Американки являются действующими чемпионками мира.

«Это отстой. Просто ужасно! Не лучшая наша игра, не лучший турнир. В этом матче у нас не получилось. Слишком много ошибок с нашей стороны. Это сложно принять. У них был один удар в створ и пенальти. Вроде бы пенальти был. Очевидно, мы никогда не хотели проиграть Канаде. Не думаю, что я когда-то проигрывала Канаде, так что от этого горько», — цитирует Рапино Insider.

В матче за 3-е место сборная США сыграет против Австралии. Встреча состоится 5 августа. Начало — в 11:00 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.