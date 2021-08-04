Рапино – о поражении от Канады в полуфинале ОИ: это отстой, простой ужасно!

Нападающая сборной США Меган Рапино прокомментировала поражение от Канады (0:1) в полуфинале на Олимпиаде в Токио. Американки являются действующими чемпионками мира.
«Это отстой. Просто ужасно! Не лучшая наша игра, не лучший турнир. В этом матче у нас не получилось. Слишком много ошибок с нашей стороны. Это сложно принять. У них был один удар в створ и пенальти. Вроде бы пенальти был. Очевидно, мы никогда не хотели проиграть Канаде. Не думаю, что я когда-то проигрывала Канаде, так что от этого горько», — цитирует Рапино Insider.
В матче за 3-е место сборная США сыграет против Австралии. Встреча состоится 5 августа. Начало — в 11:00 мск.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
05:23
-
02:59
-
02:11
-
01:19
-
00:55
-
00:43
-
00:38
-
00:13
-
00:07
- 3 августа 2021
-
23:37
-
23:25
-
23:09
-
22:59
-
22:39
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:59
-
21:57
-
21:35
-
21:32
-
21:03
-
20:50
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
19:59
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:18
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:44