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«Милан» может повторить предложение «Зенита» по Николе Влашичу

«Милан» может повторить предложение «Зенита» по Николе Влашичу
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич по-прежнему может перебраться в «Милан» в это трансферное окно.

Как сообщает Milan News со ссылкой на Sport Mediaset, россонери близки к продаже хавбека Йенса Хёуге в «Айнтрахт» за € 12 млн. Если сделка не сорвётся, то у итальянского клуба появятся дополнительные средства на трансфер Влашича.

По информации источника, в случае продажи Хёуге «Милан» может повторить предложение «Зенита» по Николе. Сообщалось, что сине-бело-голубые выразили готовность заплатить ЦСКА € 25 млн за хорвата.

Ранее «Милан» был готов арендовать Влашича с опцией последующего выкупа, а армейцы настаивали на полноценном трансфере, из-за чего переговоры зашли в тупик. Сам 23-летний футболист, по информации СМИ, хотел бы продолжить карьеру в Италии.

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