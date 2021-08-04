Защитник «Милана» Маттия Кальдара продолжит карьеру в «Венеции»

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перейдёт в «Венецию», сообщает Calciomercato. По информации источника, стороны уже достигли договорённости об аренде с правом выкупа. Часть зарплаты игрока продолжит оплачивать «Милан».



Предыдущий сезон Кальдара провел в «Аталанте» на правах аренды. За команду из Бергамо защитник провёл девять матчей во всех турнирах.



Ранее итальянская «Венеция» подписала полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона на правах аренды. Арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2021/2022. Опция последующего выкупа игрока не предусмотрена.



Напомним, футбольный клуб «Венеция» вернулся в элитный дивизион Италии, Серию А, спустя 20 лет. За всю свою историю «Венеция» семь раз получала путёвку в элитный дивизион Италии. По итогам сезона-2020/2021 в Серию А также вышел футбольный клуб «Эмполи».

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