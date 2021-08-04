«Спартак» — «Бенфика»: онлайн-трансляция игры квалификации Лиги чемпионов начнётся в 20:00

Сегодня, 4 августа, состоится матч «Спартак» — «Бенфика». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Изначально планировалось, что встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом Дель Серро. Помогать ему должны были ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола. Вместо них матч будут обслуживать сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.



И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч станет первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.



Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.