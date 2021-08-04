Гранит Джака согласовал новый контракт с «Арсеналом». Сообщалось, что он уйдёт в «Рому»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака, по всей видимости, не покинет команду в это трансферное окно.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», 28-летний футболист договорился с «канонирами» о новом контракте, который будет рассчитан до лета 2025 года. По условиям договора у Гранита повысится зарплата. Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о подписании соглашения.



Ранее сообщалось, что Джака продолжит карьеру в «Роме». Как уточняет Романо, переговоры зашли в тупик.



Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Видео гола Джаки со штрафного в ворота «Челси»: