Нападающий Леон Бэйли стал игроком «Астон Виллы»

Нападающий «Байера» Леон Бэйли продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает официальный сайт английского клуба. 23-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт до 2025 года.



Ранее сообщалось, что Леон Бэйли и «Байер» приняли решение расстаться, и леверкузенцы стали искать покупателя для ямайца. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 35 млн.



Леон Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач. «Байер» по итогам кампании занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.

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