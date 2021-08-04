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«Бавария» начала переговоры по капитану «РБ Лейпциг»

«Бавария» начала переговоры по капитану «РБ Лейпциг»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер может стать очередным представителем своей команды, перебравшимся в «Баварию».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», мюнхенцы связались с «быками» по поводу 27-летнего австрийского футболиста. В настоящее время переговоры в разгаре.

Ранее из «РБ Лейцпиг» в «Баварию» перешёл защитник Деотшанкюль Юпамекано. Затем аналогичным маршрутом проследовал главный тренер Юлиан Нагельсман.

Забитцер является капитаном «РБ Лейпциг». За немецкий клуб он выступает с 2014 года. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Ред Булл Зальцбург», «Рапида» и «Адмира Ваккер». Контракт Марселя с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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