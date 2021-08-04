Тикнизян: спасибо руководству ЦСКА, что пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой переход в стан железнодорожников.



«Непросто уходить из клуба, в котором провёл без малого восемь лет. Но таков футбол и такова профессия футболиста — всё может меняться очень быстро. В моем возрасте главное — играть и получать стабильное игровое время. Верю, что в новом клубе у меня это получится. Спасибо руководству ЦСКА, что не стали чинить препятствий и пошли навстречу моей просьбе в вопросе трансфера.



Хочу сказать большое спасибо всему коллективу ЦСКА — от академии до основой команды. От многих людей я чувствовал поддержку и старался отплатить за это на поле.



Отдельная благодарность болельщикам. Я всегда ощущал вашу поддержку, как и вся команда. Это двигает вперед, тем более молодых парней. Когда попадаешь в основу и слышишь такую поддержку трибун, это действительно окрыляет», — цитирует Тикнизяна пресс-служба ЦСКА.

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