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Контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан на пять лет

Контракт Наира Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан на пять лет
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«Локомотив» заключил пятилетний контракт с полузащитником Наиром Тикнизяном, сообщает пресс-служба железнодорожников. Футболист будет выступать в новом клубе под номером 71.

22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).

Ранее сообщалось, что железнодорожники увеличили совокупное предложение по 22-летнему футболисту до € 5 млн. Сам Тикнизян должен получить улучшенный контракт. По условиям соглашения с ЦСКА, подписанного в июне этого года, Наир получал 2,5 млн рублей в месяц. Железнодорожники готовы платить ему больше.

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