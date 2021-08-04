Названы судьи матча «Динамо» — ЦСКА и других встреч 3-го тура РПЛ

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит обслуживать матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Уфа» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.
«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артем Любимов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Химки» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.
- 4 августа 2021
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