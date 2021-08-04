Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Луи ван Гал. Об этом сообщается на сайте национальной команды.
Контракт со специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. В штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.
Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.
Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.
- 4 августа 2021
-
13:10
-
13:02
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:31
-
12:31
-
12:24
-
12:19
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:55
-
11:54
-
11:26
-
11:09
-
11:02
-
10:51
-
10:39
-
10:24
-
10:17
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
06:16
-
05:23
-
02:59
-
02:11
-
01:19
-
00:55
-
00:43
-
00:38
-
00:13