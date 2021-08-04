Луи ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Луи ван Гал. Об этом сообщается на сайте национальной команды.



Контракт со специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. В штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.



Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.



Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.

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